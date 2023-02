Mit der Euregio ins neue Quartier starten

Jörg von Borczyskowski sieht Geschäftsstelle als Schlüssel an

Gronau

Die zukünftige Unterbringung der Euregio ist für die UWG der Schlüssel zum gleichnamigen Quartier. Wenn sie geklärt ist, will die Wählervereinigung in die Gesamtplanung vertiefend einsteigen. Auch die Gestaltung der Eingangssituation an der Grenze hat für die Vereinigung eine große Bedeutung.