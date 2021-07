Mit der OV-Chipkarte bis Gronau

Neben dem Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig in Gronau steht der Kartenleser, wo Fahrgäste mit der niederländischen OV-Chipkart ein- und auschecken können.

Vom 1. August an können Bahnreisende mit einer niederländischen OV-Chipkarte bis zum Bahnhof Gronau fahren. An der neuen Blauwnet-Station am Bahnhof Gronau können die Fahrgäste ein- und auschecken. Ermäßigte Abonnements einer OV-Chipkarte sind bis zum Bahnhof Gronau gültig ebenso wie das niederländische Reiseprodukt für Studenten. Das teilt der Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe mit.

Grenzüberschreitende Kooperation

In den Zügen zwischen Enschede und Gronau (RB51 und RB64) gelten die Regionaltarife des niederländischen Blauwnet und des Westfalen-Tarifs. Täglich nutzen viele Pendler und Studenten die Bahnverbindung nach Gronau. Das Reisen wird durch die Erweiterung des Blauwnet-Reisegebiets nach Gronau erleichtert.

Die Realisierung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Provinz Overijssel, Deutsche Bahn und Keolis Nederland. Dies ist Teil der Kooperation zwischen den niederländischen Grenzprovinzen und Nordrhein-Westfalen.