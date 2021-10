Mit Gesang und Comedy

Sie haben schon mal die Dönerrevolution aufgerufen. Jetzt kommen sie nach Gronau: die Feisten. Das Duo gastiert am 22. November in der Bürgerhalle. Die Veranstalter versprechen ein Konzerterlebnis der besonderen Art.

Matthias Zeh und Rainer Schacht sind „Die Feisten“. Am 22. November gastieren sie in der Gronauer Bürgerhalle.

Sie gehören mit ihren spitzfindigen Songs zu den aktuell wohl feinsten Pop-a-Cappella-Comedy-Duos, die das Land zu bieten hat: die Feisten. Matthias Zeh und Rainer Schacht sind nicht nur geniale Multiinstrumentalisten, sondern auch pointierte Texter, heißt es in einer Konzertankündigung.

Die Fans mussten allerdings lange auf das Konzert in Gronau warten: Nach diversen coronabedingten Terminverschiebungen findet es aber am 22. November (Montag) um 20 Uhr in der Bürgerhalle statt.

Auf Einladung des Kulturbüros werden die mit dem Deutschen Kleinkunstpreis geschmückten Geschichtenerzähler neben ihrem aktuellen Programm „Junggesellabschied“ natürlich auch Songperlen ihrer „Ganz-Schön-Feist“-Geschichte auf die Bühne bringen: „Aphrodisiakum“ oder die „Dönerrevolution“ mischen sich mit dem brandneuen Songmaterial zu einer Speziallegierung, wie sie nur die Feisten anmischen können. Deshalb: Nix wie hin zu einem Konzerterlebnis der besonderen Art, werben die Veranstalter.

Tickets gibt es unter anderem in der Touristinfo (

02562 99006, E-Mail: info@stadtmarketing-

gronau.de). Bereits erworbene Tickets bleiben gültig.