Mit „Glück auf“ ins Amtsvenn

Im Amtsvenn tanzt – so formulieren es die Experten ganz locker – der Oberboden Polka. Darunter befinden sich etliche Kavernen, von denen einige mit Gas gefüllt sind. Auf deren Füllstand liegt momentan ein besonderer Fokus.

„Glück auf!“, begrüßt Prof. Dr. Tobias Rudolph die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrradexkursion. Der Bergmannsgruß, den man mit Kohle, Zechen und Abraumhalden verbindet, klingt im Außengebiet Epes sehr gewöhnungsbedürftig. Aber was unter der Erdoberfläche im Amtsvenn und Sunder­hook und in angrenzenden Flächen geschieht, ist nun mal Bergbau. Nur nicht mit riesigen Fördertürmen. Der Abbau des unterirdischen Wertstoffs Salz erfolgt diskreter – doch sind dessen Auswirkungen genauso unauffällig? Anwohner des Kavernenfelds haben ihre Zweifel und fürchten Schäden an ihren Gebäuden und Folgen für die Fließhydraulik von Gewässern.