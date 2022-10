An sechs verschiedenen Stellen wurden in einer Tiefe zwischen vier und 13 Metern mit Hochdruck die Bakterien zielgerichtet in die belasteten Bodenbereiche hineingepumpt. Dort sollen sie in den kommenden Monaten ihre Wirkung entfachen.Seit über 20 Jahren ist die Pump- und Reinigungsstation auf dem Laga-Areal schon im Betrieb und verlangt regelmäßige Wartungsarbeiten. Im Jahr belaufen sich die Kosten auf bis zu 70 000 Euro.

