Mit Jan und Allemann

Hocus Pocus – da ist er wieder: Jan Akkerman, legendärer niederländischer Gitarrist, der in der Band Focus Akzente setzte, 1973 vom „Melody Maker“ zum besten Rockgitarristen der Welt gekürt wurde (vor Eric Clapton und Jimmy Page), der Brainbox mitgründete und außerdem zahlreiche Alben unter seinem eigenen Namen veröffentlichte. Er kommt zum Jazzfest nach Gronau. Am 3. Mai (Dienstag) ist er mit seiner Formation „My Brainbox“ in der Bürgerhalle zu erleben. Danach tritt die Band Mothers Finest auf.

Weihnachten 1946 wurde Jan Akkerman in Amsterdam geboren. Mit fünf kam er in Berührung mit einer Gitarre. Die gehörte seinem Vater, der aber kaum darauf spielte. Zunächst zeigte der junge Jan durchaus Interesse an klassischer Musik – doch in der Pubertät schlug das Rock-Virus zu. Er spielte mit lokalen Bands, schrieb erste Stücke, in denen er seine Virtuosität zur Geltung brachte. Zusammen mit Sänger Kaz Lux und anderen gründete er Brainbox, ein paar Jahre später wechselte er zu Focus. Mit der Gruppe feierte er international Erfolge bis nach Japan und in die USA. Danach veröffentlicht Akkerman etliche Alben unter seinem eigenen Namen.

Der inzwischen 75-Jährige hat „Brainbox“ vor einigen Jahren wieder belebt. Unter dem Bandnamen „My Brainbox“ haucht die Band dem Rock- und Bluesrepertoire von damals neues Leben ein. Neben Akkerman gehören Bert Heerink (Gesang), Coen Molenaar (Keyboards) David de Marez Oijens (Bass) und Marijn van den Berg (Schlagzeug) zur Band.

Wer Mothers Finest Ende der 70er-Jahre im „Rockpalast“ gesehen hat, war elektrisiert von der wahnsinnigen Energie, die von der Band ausgeht. Die amerikanische Formation präsentiert eine kraftvolle Mischung aus Rock, Funk, Soul und Blues. Nicht von ungefähr war sie mit großem Erfolg bereits 2006 und 2014 beim Jazzfest Gronau zu Gast. Die Band um Moses Mo, der Sängerin Joyce „Baby Jean“ Kennedy, Glenn Murdock und anderen trauten sich, was zum damaligen Zeitpunkt kaum möglich erschien: Sie mixen Soul und Funk mit hartem Rock und ignorieren die bekannten Genregrenzen. Nicht nur die unglaubliche Stimme und Bühnenpräsenz von Joyce Kennedy machen sie schließlich zu internationalen Stars, deren Hit „Baby Love“ auch heute noch zündet. Eine Band, die ihr Publikum spätestens beim zweiten Song im Griff hat, eben weil sie in der bekannt euphorischen Art pure Lebensfreude versprüht.

Das Doppelkonzert beginnt am 3. Mai (Dienstag) um 20 Uhr in der Bürgerhalle. Karten gibt es u.a. im Touristikservice Gronau.