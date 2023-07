Mit Leidenschaft und Spaß

Epe/Billerbeck

Seit 2015 schon ist er an der Freilichtbühne Billerbeck aktiv: Der Eperaner Heinz Bösing hat schon in vielen Rollen seine Schauspiel-Leidenschaft ausgelebt. In dieser Woche ist der 72-Jährige im aktuellen Kinderstück „Die Biene Maja“ in einer Doppelrolle zu sehen.

Von Ralph Schippers