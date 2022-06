„Mit offenen Armen empfangen“

Thorsten Buchholz in in Gronau angekommen. Am 1. März hatte der neue Geschäftsführer der Wohnbau- und Grundstücksgesellschaft der Stadt Gronau (WGG) seine neue Stelle in Gronau angetreten. Einen Monat später erfolgte der Umzug in die neuen Räumlichkeiten am Kreisverkehr an der Enscheder Straße. Die Geldautomaten im Foyer verweisen noch auf die frühere Nutzung als Filialstandort der Volksbank.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch