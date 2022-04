Mit Skates und Motto auf der Straße

Bewegung und Spaß pur verspricht die Aktion „Dinkie on Wheels“, die nach zwei Jahren Pause wieder aufgenommen wird. Sie startet in der kommenden Woche. In diesem Jahr werden einige neuen Ideen umgesetzt.

Der Startschuss für die erste Volksbank-Skatenight „Dinkie on wheels“ in diesem Jahr fällt am Donnerstag (5. Mai) um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist das Vereinsheim des TV Gronau an der Laubstiege 42.

Das Dinkie-Team hofft auf eine Schönwetter-Saison. Dann haben die Skater freie Fahrt und erleben Spaß mit Frühlingsgefühlen pur. Die Polizei unterstützt die Aktion und sperrt vorübergehend die Straßen.

Neu ist, dass jede Tour ein Motto erhält: Die erste Skatenight am 5. Mai ist eine Warm-up-Tour mit einer kurzen Vier-Kilometer-Runde mit Ausstiegsmöglichkeit am TVG-Vereinsheim und einer zweiten längeren Runde von 13 Kilometern mit einer Pause unterwegs. Die Stewards sorgen dafür, dass alle Teilnehmenden das Ziel erreichen. Wenn jemand doch Probleme bekommt, ist das Rote Kreuz an Ort und Stelle und kann helfen.

Touren mit Motto

Am 9. Juni folgt die Schlager-Tour: Bei dieser Skatenight begleitet Schlager-Musik die Skater. Schrilles Outfit ist erwünscht.

Drei weitere attraktive Skating-Touren sind bereits geplant. Jeden ersten Donnerstag im Monat bis September gehen die Inline-Skater an den Start. Neu sind auch die Bonuskarten: Wer an drei von fünf Touren teilgenommen hat, bekommt einen kleinen Preis.

Die Voraussetzungen für gemütliches Skaten in einem großen Tross sind gegeben, sodass auf jeden Fall Zeit für Gespräche mit den fahrenden Nachbarn um einen herum möglich sind, versichern die Veranstalter.

Auf der Hälfte jeder Strecke werden die Skater in der Pause mit Wasser versorgt, um den Flüssigkeitshaushalt kostenlos wieder auszugleichen.

Kostenlose Teilnahme

Die Teilnahme an den Touren ist dank der Unterstützung der Volksbank Gronau-Ahaus ebenfalls kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht nötig. Neben den Skates sollten der Helm und die Schutzausrüstung fester Bestandteil jedes Skaters sein. Nach der Tour treffen sich die Teilnehmenden zum gemütlichen Ausklang auf der Terrasse des Vereinsheims des TVG.