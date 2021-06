Mit viel Liebe zur Ragtime-Musik

Nach dem Abendmarkt geht‘s in die Turbine. Dort gibt es am Donnerstagabend ein Konzert mit den Ragtime Rumours.

The Ragtime Rumours

Der Gronauer Abendmarkt Lagakoller findet am morgigen Donnerstag auf dem Platz vor dem Rock’n’Popmuseum statt. Ab 17 Uhr bieten verschiedene Marktbeschicker allerlei kulinarische Speisen und Getränke an. Im Anschluss startet ein Clubkonzert im Musikclub Turbine des Rock’n’Popmuseums. Ab 21 Uhr stehen die vier Musiker von The Ragtime Rumours auf der Bühne und geben Ragtime-Musik zum Besten. Die Besucher erwartet ein bunter Mix aus bekannten Songs und selbst geschriebene Werken. „Wir verbinden unsere Liebe zu Ragtime-Musik mit den Stilrichtungen Blues, Gypsy-Jazz und Rock’n’Roll“, erklärt die Band.

Das Quartett begründete seine Karriere mit dem Sieg bei einigen Wettbewerben: Sie machten den ersten Platz beim Brul-Wettbewerb 2015, stürmten das Finale der Dutch Blues Challenge 2017, vertraten die Niederlande bei der International Blues Challenge in Memphis (Tennessee) und gewannen die European Blues Challenge im norwegischen Hell.

Aufgrund der aktuellen Situation unterliegen Veranstaltungen im Museum strengen Hygieneregeln. Das Ticketkontingent für Konzerte ist stark begrenzt. Die Veranstalter empfehlen daher, vorab Tickets an der Museumskasse oder online zu erwerben. Einlass ist ab 20 Uhr Beginn des Konzerts um 21 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.