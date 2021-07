Mit Wiesel durch die Stadt

Was macht der ehemalige Leiter des „Gronauer Anzeigers“ im Ruhestand? Wer steckt hinter einem Überfall auf dem Laga-Gelände? Warum will ein Mitglied des Seniorenbeirats partout seine Zeche nicht bezahlen? Und was hat das Ganze mit einem Datenträger zu tun, der Hinweise auf eine große Drogenbande enthält? Antworten darauf gibt der neue Sommerkrimi, der heute startet und nichts für schwache Nerven ist. Lassen Sie sich überraschen, welch kriminelle Energie in so manchem vermeintlich seriösem Gronauer steckt. Rätseln Sie mit, wer der Täter ist. Übrigens: Ähnlichkeiten der im Krimi handelnden und behandelten Protagonisten mit stadtbekannten Persönlichkeiten sind wie immer rein zufällig.