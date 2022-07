Mitangeklagter beschuldigt „Paten von Twente“

Enschede/Gronau

Die Anschlagserie in den Jahren 2017 und 2018 beunruhigte die Bevölkerung in Twente und den angrenzenden Gebieten. Auch in Gronau waren Schüsse auf einen Mann abgegeben worden. Die mutmaßlichen Auftraggeber stehen in den Niederlanden vor Gericht.

Von Martin Borck