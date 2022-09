Mitmachangebote liegen im Trend

Klassenweise erhielten Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Gronauer Schulen am Mittwoch die Gelegenheit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren. Dabei kristallisierten sich Angebote heraus, die von den Besuchern besonders gerne in Anspruch genommen wurden.

Von Beginn an war die Ausbildungsmesse gut besucht. Den verschiedenen Gruppen waren im Vorfeld Zeitfenster zugewiesen worden.Mit Aktionen ins Gespräch kommen: An zahlreichen Ständen versuchten die Firmenvertreter dieses Modell.

Im Grunde wissen die Organisatoren der Ausbildungsmesse Fida (Finde deine Ausbildung) schon im Vorfeld, wie viele Besucher aus den verschiedenen Schulen im Klassenverbund zum Bürgerhallen-Areal kommen werden. Eine variable Größe stellt allerdings das Berufskolleg dar. Und auch aus diesem Bereich fanden am Mittwoch zahlreiche Interessenten den Weg an die vielen Stände, die in der Halle, den Zelten sowie im Außenbereich aufgebaut worden waren.