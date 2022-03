Mix aus Klassik und Jazz

Pianistin Hiromi konzertiert am 2. Mai in Gronau

Hiromi konzertiert am 2. Mai in Gronau mit einem Streichquartett.

Ihre Virtuosität, ihre (im wahrsten Sinne des Wortes) haarsträubende Energie und letztlich vor allem ihre unbändige Spielfreude sind Markenzeichen der begnadeten Pianistin. Am 2. Mai (Montag) gastiert sie im Rahmen des Jazzfests Gronau in der Bürgerhalle. Sie kommt nicht allein, sondern mit einem Streichquartett.

Japan hat eine beeindruckende Reihe von Jazzpianisten hervorgebracht, von Toshiko Akiyoshi bis Makoto Ozone. Hiromi setzt die Tradition fort. Seit der Veröffentlichung ihrer Debüt-Telarc-CD „Another Mind“ im Jahr 2003 elektrisiert Hiromi ihr Publikum mit ihrer kreativen Energie, die die Grenzen zwischen von Jazz, Klassik und Pop verwischt. Improvisation und Komposition feiern fröhliche Urständ.

Intuitive und technische Aspekte der Musik sind wichtig

Hiromi wurde 1979 in Japan geboren und begann im Alter von sechs Jahren mit Klavierunterricht. Ihre erste Lehrerin, Noriko Hikida, ermutigte sie, sowohl auf die intuitiven als auch auf die technischen Aspekte der Musik zuzugreifen, indem sie das Konzept der Farbe in ihre Herangehensweise an das Klavier einführte. „Ihre Energie war immer so hoch und sie war so emotional“, sagt Hiromi über Hikida. „Wenn sie wollte, dass ich mit einer bestimmten Art von Dynamik spiele, sagte sie es nicht mit technischen Begriffen. Wenn das Stück etwas Leidenschaftliches wäre, würde sie sagen: ,Spiel rot!‘ Oder wenn es etwas Sanftes war, sagte sie: ,Spiel blau!‘ Auf diese Weise konnte ich wirklich aus meinem Herzen heraus spielen und nicht nur aus meinen Ohren.“ Hikida brachte Hiromi auch mit Jazz in Berührung.

Hiromi zog 1999 in die USA und studierte am Berklee College of Music, was ihre künstlerische Sensibilität erweiterte. Zu ihren Mentoren gehörte der erfahrene Jazzbassist und Arrangeur Richard Evans. Er brachte sie mit dem Pianisten und Bandleader Ahmad Jamal zusammen, dem sie ihr Demo-Tape vorstellte. „Ahmad liebte das Demo – ich konnte es nicht glauben!“

Duett mit Chick Corea

Hiromi nahm mit dem Pianisten Chick Corea, den sie im Alter von 17 Jahren in Japan kennenlernte, ein Duett auf. Im Jahr 2011 gewann ein Album der Stanley Clarke Band mit Hiromi einen Grammy für das beste zeitgenössische Jazzalbum.

Karten für das Konzert am 2. Mai um 20 Uhr in Gronau kosten 35 Euro plus Gebühren. Sie sind im Touristikservice erhältlich.