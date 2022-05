In Gronau am 17. und 18 Juni

Gronau

Die koordinierende Covid-Impfeinheit des Kreises Borken hat die nächsten Angebote für „Mobiles Impfen ohne Termin“ veröffentlicht. In Gronau sind sie am 17. Juni (Freitag von 15 bis 19 Uhr und am 18. Juni (Samstag) von 11 bis 15 Uhr im Rathaus, Konrad-Adenauer-Straße 1.

-pd-