Mobiles Impfteam am Mittwoch in Gronau

Gronau

Die mobilen Teams des „Impfzentrums Kreis Borken“ sind auch in den kommenden Tagen im Kreisgebiet unterwegs. Am Mittwoch (1. September) ist eines von 15 bis 19 Uhr, Gronau in den Räumen der Syrisch-Orthodoxen Kirchengemeinde St. Jesaja an der Zollstraße 11.