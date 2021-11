Moderne Kleckser in romantischer Färbung

Jüdische Musik der Romantik erklang am Samstagabend in der Ev. Stadtkirche. Darunter auch eine Komposition eines zu Unrecht nur selten aufgeführten ungarischen Komponisten.

Selbst wenn man viel Musik zu kennen meint – im Vergleich zu der Gesamtheit der globalen Tonkunst ist die eigene Kenntnis nur eine Tasse Wasser aus einem gewaltigen Ozean. Umso schöner, wenn ein paar weitere Tropfen dazukommen. Wenn sich Musiker mit weniger bekannten Kompositionen auseinandersetzen, sie einstudieren und schließlich aufführen. Wie das Euregio-Symphonieorchester es mit der Serenade in f-Moll des ungarischen Komponisten Leo Weiner tat. Im Rahmen des Festivals „Jüdische Musik von der Romantik bis heute“ stand das Stück am Samstagabend in der Ev. Stadtkirche auf dem Programm.