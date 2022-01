Monopoly mit heimischer Kulisse

Monopoly ist ein wahrer Brettspiel-Klassiker. Ganze Generationen sind mit Sprüchen wie „Gehe in das Gefängnis! Begib dich direkt dorthin!“ aufgewachsen, haben jedes mal, wenn es über „Los“ ging, Hunderte von Mark oder Euro einkassiert und übers Finanzamt geschimpft, das sofort danach Einkommensteuer einkassierte. Die Spieler versuchten die Bank zu sprengen oder zumindest durch geschickten Immobilienerwerb und gnadenloses „Miete“-Einziehen die Mitspieler in den Bankrott zu treiben. Von der Badstraße bis zur Schloss­allee geht es in der deutschen Originalversion des Spiels. Mittlerweile ist eine ganze Reihe von Städte-Editionen entstanden, in denen ortstypische Straßennamen und Bilder das Spielbrett schmücken.

„ »Das Gesamtbild muss stimmen.« “ Marcel Engels, Projektleiter

Die Cityedition-Handelsagentur aus Telgte will nun auch eine Gronau-Ausgabe des Spiels herausbringen. Dazu sucht sie Partner. „Unternehmen, Vereine oder auch Institutionen“, so Projektleiter Marcel Engels. Die können eines der Spielfelder kaufen und gestalten. Zum Beispiel durch eine Außenansicht ihres Firmengebäudes. Selbst die Felder fürs Elektrizitäts- und fürs Wasserwerk ließen sich individualisieren – vielleicht durch die Stadtwerke? Die Ereignis- und Gemeinschaftskarten können ebenfalls ortsbezogen individualisiert werden. Die Fläche in der Mitte des Spielbretts soll ein Gronau-Foto einnehmen.

Bestimmte Standards müssen eingehalten werden – allein schon aus lizenzrechtlichen Gründen. Felder wie „Los“ und das Gefängnis werden nicht verändert. Auch das Monopoly-Logo bleibt. „Das Gesamtbild muss stimmen“, sagt Engels.

Mit welchen finanziellen Beiträgen müssen die Interessenten denn rechnen? „Das hängt von individuellen Gesprächen ab“, hält sich Engels bedeckt. Für die teilnehmenden Partnerorganisationen eignet sich das Spiel als Geschenk an Geschäftspartner oder die Belegschaft.

In Orten wie Telgte und Emsdetten ist die jeweilige Ortsedition auf große Resonanz gestoßen. „Für Gronau stehen wir in den Startlöchern“, sagt Engels. Die Gronau-Edition soll zu Weihnachten auf den Markt kommen.

Interessenten für die „Straßenvergabe“ können sich bei ihm per E-Mail m.engels@cityedition.de oder telefonisch unter

0176 24347881 melden.