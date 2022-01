Mordkommission im Einsatz

Nach Messereinsatz am Neujahrsmorgen in Gronau

Gronau

Nach der Auseinandersetzung am Neujahrsmorgen in Gronau ermittelt nun eine Mordkommission Am 1. Januar war es – wie berichtet – gegen 6.45 Uhr auf dem Udo-Lindenberg-Platz in Gronau ein Streit eskaliert. Ein Jugendlicher wurde durch Messerstiche schwer verletzt.