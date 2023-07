Beschuldigter muss noch länger hinter Gittern

Der Mordversuch an der Eper Straße liegt sechs Jahre zurück. Im Mai 2017 hatte Maurits R. sechs Schüsse auf einen Mann abgefeuert, der, so eine Richterin, wie durch ein Wunder überlebt hat. Ein Berufungsgericht hat das erstinstanzliche Urteil gegen den Täter jetzt verschärft.

Mordversuch an der Eper Straße

In der Nacht zum 24. Mai 2017 wurde auf einen 45-Jährigen ein Mordanschlag verübt. Ein Berufungsgericht hat jetzt das erstinstanzliche Urteil gegen den Täter verschärft.

Maurits R., der im Mai 2017 in Gronau einen Mann durch Schüsse schwer verletzt hatte, ist im Berufungsprozess von der niederländischen Justiz zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe für den Mordversuch sowie verbotenen Waffen- und Munitionsbesitz fiel deutlich höher aus als im ersten Verfahren: Die Richter in Almelo hatten R. im Dezember 2019 wegen des Anschlags in Gronau und anderer Liquidationsversuche zu zehn Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Davor war R. bereits wegen anderer schwerwiegender Delikte wie Brandstiftungen, bei denen Menschenleben gefährdet wurden, zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.