Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Mann aus Gronau ist bei einem Unfall in Wüllen schwer verletzt worden.

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer aus Gronau am Samstag in Wüllen zugezogen. Der 74-Jährige hatte gegen 16.35 Uhr die Stadtlohner Straße befahren. Als ein 24-jähriger Stadtlohner seinen Wagen verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der Gronauer das zu spät und prallte auf. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro, teilte die Polizei mit.