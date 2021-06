Drei Jungs wünschen sich eine Mountainbike-Strecke im Wald. Sie wenden sich an die Politik und mit deren Hilfe an die Verwaltung. Das war Anfang des Jahres. Und schon in dieser Woche könnte über das Projekt positiv entschieden werden.

Mountainbiker sausen gerne durch den Wald. Wenn der Trail dort auch Elemente wie Sprungschanzen bereithält, wird das Sportvergnügen in der Natur besonders attraktiv. Ein solcher Trail soll nun in einem Waldstück am Ter-Meulen-Weg entstehen.

Die Chancen stehen gut, dass Gronau bald um eine sportliche Attraktion reicher wird: eine Mountainbike-Strecke im Wald. Das Projekt, das auf die Initiative dreier jugendlicher Gronauer zurückgeht, steht in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses (am Dienstag) und des Jugendhilfeausschusses (am Donnerstag) zur Entscheidung an.

Rückblick: Robin Klümper (16), Tom Lensing (15) und Rupert Ose (14) sind begeisterte Mountainbiker. Doch in Gronau gibt es keine geeignete Strecke für sie. Robin Klümper wendet sich mit der Idee, eine solche Strecke in den Eper Bülten anzulegen, an die Gronauer SPD.

10 000 Euro sind schon eingeplant

Die Sozialdemokraten – namentlich Daniel Speer – bringen das Projekt auf den politischen Entscheidungsweg. Die Jugendlichen laufen mit ihrer Idee offenbar zahlreiche offene Türen ein, Jugendhilfe und Bauverwaltung werden aktiv. Im März stellt Robin Klümper das Projekt im Jugendhilfeausschuss vor. Auch hier kommt die Idee grundsätzlich gut an. 10 000 Euro werden für die Errichtung der Strecke reserviert. Nur mit dem Wunsch-Standort für den Trail – die Eper Bülten – tun sich die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker schwer. Die Steuerungsgruppe Spielleitplanung wird beauftragt, gemeinsam mit den Jugendlichen ein alternatives Areal zu finden.

Wald am Ter-Meulen-Weg soll’s werden

Wie es weiterging, ist den Sitzungsunterlagen zu entnehmen: „In einem gemeinsamen Termin am 25. Mai mit den Jugendlichen wurden die Vorteile und Nachteile der einzelnen Flächen besprochen und zum Schluss fiel die Wahl einstimmig auf den Ter-Meulen-Weg. Auch die Steuerungsgruppe Spielleitplanung sprach sich in der Sitzung am 27. Mai einstimmig für den Standort Ter-Meulen-Weg aus.“ Die Vorteile der Fläche im Vergleich zu den Bülten lägen unter anderem in der Größe der Fläche und in der Tatsache begründet, dass sich die Mountainbiker das Gelände nicht mit anderen Nutzern wie Fußgängern, Reitern oder anderen Radfahrern teilen müsste. Da die Fläche als Wald deklariert sei, könnte mit dem Bau sofort begonnen wären. Die Bülten liegen dagegen in der Wasserschutzzone 3, was Auflagen und ein längeres Verfahren zur Folge haben könnte. Das Fazit der Verwaltung fällt entsprechend klar aus: „Aus den oben genannten Gründen halten wir die Zustimmung für den Ter-Meulen-Weg für eine schnelle und unkomplizierte Umsetzung für die beste Wahl.“

Das Waldstück innerhalb der (groben) Markierung hat die Stadtverwaltung für das Projekt ins Auge gefasst. Foto: Kreis Borken/Geobasis NRW

Initiator Robin Klümper schreibt zum jetzigen Stand der Dinge auf WN-Anfrage: „Wir hoffen sehr, dass der JHA sowie der MUK zufrieden mit dem Gebiet ist und wir zeitig Planungen zum Bau einer Strecke (mit einem offiziellem Planer) beginnen können. Keiner kann im Moment sagen, wie viele Sitzungen wir noch benötigen, weshalb ich zum Zeitplan leider nicht viel sagen kann. Wir hoffen aber, dass es spätestens in den Herbstferien losgehen kann.“