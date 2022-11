Ein Lindi für den guten Zweck

Der „Movember 2022“ nähert sich der Zielgeraden und das Movember-Team „Bärte ohne Grenzen“ vom St.-Antonius-Hospital Gronau macht sich bereit für den Endspurt.

Seit 2014 ist das Team jedes Jahr mit großem Engagement und kreativen Aktionen am Start und konnte deshalb schon viele Tausend Euro an die Movember- Foundation überweisen. „Wir wollen mehr Aufmerksamkeit für Männergesundheit schaffen und damit verhindern, dass das „starke Geschlecht“ in viel zu jungen Jahren an Erkrankungen wie Prostata- oder Hodenkrebs stirbt: Deshalb werben wir hartnäckig um finanzielle und mentale Unterstützung für diese wichtige Aufklärungsmission“, erklärt Team-Kapitän Dr. Christian Wagner. In diesem Jahr werden Spendengelder unter anderem durch ein Spinning-Event im Ochtruper Fitwerk, eine klinikinterne Tombola und einen Stand auf dem Bad Bentheimer Nikolausmarkt mit Knobeln sowie Glühwein- und Waffelverkauf gesammelt.

Prostata

„Das Highlight unserer diesjährigen Aktionen ist die Versteigerung eines echten „Lindenwerks“. Zum wiederholten Mal in Folge wurde uns von Udo Lindenberg und Walentowski Galerien ein Unikat zur Verfügung gestellt, worüber wir uns sehr freuen, weil der Erlös eine große Summe in unseren Spendentopf spült. Die Ebay for Charity-Auktion läuft noch bis zum 4. Dezember, alle Fans des Panikrockers sind also herzlich eingeladen, hier für den guten Zweck mitzubieten“, so Christian Wagner.