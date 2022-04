Dirk Lating und Michael Sünker organisieren Benefizkonzert mit der Band „Leichtmatrose“

Dirk Lating und Michael Sünker sind sich einig: „Mucke sprengt soziale Grenzen“. Mit ihrem gleichnamigen Projekt unterstützen alles, was ihnen vor die Nase kommt. Ihr neuster Coup: Ein Benefizkonzert mit der Band „Leichtmatrose“ in Gronau.

Michael Sünker, Andreas Stitz und Dirk Lating (v.l.) freuen sich auf das „Leichtmatrose“-Benefizkonzert in der Turbine – und hoffen, dass dadurch eine große Spendensumme für das Friedensdorf International zusammenkommt.

Mit ihrem Projekt „Mucke sprengt soziale Grenzen“ unterstützen Dirk Lating und Michael Sünker so ungefähr alles, was ihnen vor die Nase kommt: Die Tafeln in verschiedenen Orten, Obdachlose, Kinderdörfer, Organisationen wie „Ärzte gegen Tierversuche“, Bannerflüge für die DKMS oder die Igelhilfe.