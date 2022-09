Musik als Manifestation der Freiheit

Das Thema Freiheit war die Klammer des Konzerts am Samstagabend in der Ev. Stadtkirche. Beethovens Musik zum Goethe-Schauspiel „Egmont“ erklang nach der symphonischen Dichtung „Finlandia“ von Jean Sibelius.

Die Schlussakkorde vermitteln den Triumph der Freiheit im „Egmont“ – doch an der Tatsache, dass der Held auf dem Schafott sein Leben ließ, ändert auch das fanfarengleiche Finale nichts. Das ist die Tragik, die Beethoven in seiner Schauspielmusik zu Goethes Drama in Töne fasste. Das Symphonieorchester Rheine führte sie am Samstagabend in der Ev. Stadtkirche auf.