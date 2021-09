Musik ist Trumpf wieder am 26. März – nächsten Jahres

So sieht es aus, wenn die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Gronau gemeinsam üben. Doch die letzte Probe ist schon lange her.

Der Probenraum füllt sich nach und nach mit Musikern, die ersten Instrumente erklingen und werden noch schnell gestimmt, allgemeine Aufregung und Vorfreude auf das bevorstehende Konzert sind spürbar. Der Dirigent mahnt zur Ruhe und Konzentration und bringt damit Ordnung in das bunte, musikalische Treiben, hebt den Taktstock und gibt den Einsatz für das erste Musikstück. Ein voller, warmer Klang erfasst den Raum und zieht die Musiker in seinen Bann.

So oder so ähnlich verlaufen zumeist die letzten Proben vor dem Jahreskonzert „Musik ist Trumpf“ der Stadtkapelle Gronau. Doch in diesem Jahr kurz vor dem ursprünglich geplanten Konzerttermin: Stille. Der Probenraum ist seit längerer Zeit verwaist, Proben finden erneut seit Monaten nicht statt, die Stadtkapelle befindet sich im zweiten Lockdown. Und damit hat die Corona-Pandemie dem traditionellen Konzertabend ein zweites Jahr in Folge eine Absage erteilt. Während das Konzert im März 2020 wenige Tage vorher abgesagt werden musste, wurden die Planungen für 2021 aufgrund der dynamischen Lage erst gar nicht in Angriff genommen.

Hoffnung ruhen auf Entspannung im Sommer

Alle Hoffnungen ruhen jetzt auf einer Entspannung der allgemeinen Situation im Sommer. „Wir hoffen darauf, spätestens im Sommer wieder proben und das ein oder andere Open-Air-Konzert geben zu können“, so die erste Vorsitzende Silvia Daldrup. Auch die neuen Uniformen konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen noch nicht an die Mitglieder ausgegeben werden. Außerdem steht noch das Dankeschön-Konzert für die Sponsoren der neuen Uniformen auf dem Plan. Der Termin wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Ein Termin steht jedoch schon fest: Am 26. März 2022 heißt es wieder „Musik ist Trumpf“ mit der Stadtkapelle Gronau unter Leitung von Gert van Huizen.