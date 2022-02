„Musik war ein guter Türöffner“

Die bekannte deutsche Künstlerin Inga Rumpf wird am Freitagabend in Gronau zu Gast sein. Vor ihren Auftritt sprach sie mit WN-Redakteur Martin Borck. Ihre eigene Geschichte weißt Verknüpfungen zum gebürtigen Gronauer Udo Lindenberg auf.

Inga Rumpf gilt als eine Ikone der Musikszene. Seit den 60er-Jahren war sie die wegweisende Sängerin und Songwriterin der deutschen Blues- und Rockszene in Bands wie den „City Preachers“, „Frumpy“ und „Atlantis“. Ihre „schwarze“ Stimme haute das Publikum um. Am Freitag (18. Februar) um 20 Uhr kommt sie in den Musikclub „Turbine“ im Rock‘n‘Popmuseum. Sie liest aus ihrer autobiografischen Zeitreise unter dem Titel „Darf ich was vorsingen?“ WN-Redakteur Martin Borck sprach im Vorfeld mit ihr.