Musikalische Zeitreise

„Spirit of Freddie Mercury“ in der Bürgerhalle

Die Show „The Spirit of Freddie Mercury“ ist ab November auf großer Tournee. Am 28. Januar um 20 Uhr macht sie in der Bürgerhalle in Gronau Halt.

Mercury füllte als Frontmann der Band Queen die größten Stadien weltweit. Er ging als charismatischer Sänger, genialer Songschreiber und einzigartiger Showman in die Pop-Geschichte ein und hinterlässt einen unverwechselbaren Eindruck.

Freddie Mercury war einer der schillerndsten Rocksänger der Musikgeschichte. Seine unvergesslichen und stilübergreifenden Kompositionen von Rock bis Klassik über Gospel und Disco, begeistern bis heute tausende Fans weltweit.

Trotz seiner zurückhaltenden Art lebte er ein Leben auf der Überholspur und ist für seinen dekadenten und ausschweifenden Lebensstil bekannt. So zog er zum Beispiel mit einer verkleideten Lady Di um die Häuser Londons und stand trotz seiner HIV-Erkrankung bis kurz vor seinem Tod im Tonstudio.

Bei der Show schlüpfen die perfekt aufeinander eingespielten Künstler in die Rollen von Mercury und seinen Kollegen Brian May, Roger Taylor und John Deacon. So erwecken die Akteure auf ihrer musikalischen Zeitreise durch die wilden 70er und 80er, Queen erneut zum Leben.

Unter dem Motto „Die Stimme - Das Gefühl – Die Leidenschaft“ erleben die Zuschauer in der rund 90-minütigen Show die bekannten Hits von Mercury und Queen, versprechen die Veranstalter.

Eintrittskarten für die Show sind unter anderem beim Touristikservice Gronau und im Internet unter spiritoffreddiemercury.de erhältlich.