„Müssen Realität ins Auge blicken“

Die verbliebenen Vereinsmitglieder Eckhard W. Bohn (Kassenwart), Manfred Könning (Schriftführer), Helmut Lange (Kassenprüfer) und Alfred Klein (Vorsitzender, v.l.) am Modell des Eper Bahnhofs im Clubraum in der Overbergschule.

Nach 26 Jahren ist in diesem Jahr Schluss mit dem Besuch von und der Teilnahme an Ausstellungen, mit gemeinsamen Treffen im Clubraum im Dachgeschoss der Overbergschule in Epe und diversen Freizeitaktivitäten. Und damit ergibt sich für die Noch-Aktiven ein Problem.