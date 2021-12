Mutiger Schritt zahlt sich aus

Gronau/Nienborg

Während seiner Ausbildung im Labor saß Moritz Doetkotte viel am Schreibtisch. Nach seinem Geschmack zu viel. Es zog ihn in die Produktion. Sein Ausbildungsbetrieb C. Cramer GmbH & Co KG (CCC) ermöglichte ihm den Wechsel. Das führte zu einem tollen Erfolg.

Von Martin Borck