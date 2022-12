Familienzusammenführung nach zwölf Jahren – Mutter und Sohn glücklich vereint

12 Jahre sind für einen Erwachsenen schon eine lange Zeit. Für ein Kind sogar noch viel mehr: So lange hat es gedauert, bis die 2010 aus Eritrea nach Gronau geflüchtete Radia Ibrahim Beshir jetzt ihren Sohn Kemal wieder in die Arme schließen konnte. Einen langen Weg mit vielen Hürden galt es zu meistern.

Als Außenstehender kann man sich die Wiedersehensfreude kaum vorstellen: Als Radia Ibrahim Beshir ihren Sohn Kemal an Heiligabend in ihre Arme schließt, hat die Gronauerin mit eritreischen Wurzeln ihn – unterbrochen nur durch einen kurzen Besuch 2019 – zwölf Jahre nicht gesehen. „Als er oben an der Gangway erschien, habe ich ihn sofort erkannt“, berichtet die 34-Jährige von dem emotionalen Moment, als ihr mittlerweile 18-jähriger Sohn auf dem Flughafen Frankfurt am Main aus dem Flieger aus Addis Abeba steigt. So wie eine Mutter halt ihr Kind erkennt – auch nach vielen Jahren.