Mysteriöses Schwänesterben

Elfriede Hartleb mag nicht mehr in den Eper Park gehen. „Ich kann das Leid dieser tollen Tiere einfach nicht mehr ertragen“, erzählt sie beim Gespräch in der WN-Redaktion. Seit Tagen bemühe sie sich, jemanden zu finden, der für die Schwäne in dem dortigen Teich zuständig sei – und werde nur von Pontius nach Pilatus verwiesen. „Keiner fühlt sich verantwortlich“, zeigt sich die Eperanerin verzweifelt und verweist darauf, dass alleine in der vergangenen Woche drei Jungtiere verendet seien. „Und dann gehen da Kinder vorbei und müssen das mit ansehen.“

