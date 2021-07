Nach26 Jahrenals Rektorin

Nach 26 Jahren als Rektorin an der Eilermarkschule in Gronau wurde Sabine Schneider jetzt vom Schulamtsdirektor des Schulamtes für den Kreis Borken, Siegfried Werner, in den Ruhestand verabschiedet. Aufgrund der sinkenden Inzidenzwerte konnte eine kleine Feier im engsten Kreis im Freien stattfinden.

Sowohl das gesamte Kollegium als auch Vertreter der Schulpflegschaft, der Fördervereins, des Betreuungsvereins und des Schulleitungskollegiums der Gronauer Grundschulen bedankten sich auf unterschiedliche Weise für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit.

In ihre Zeit als Rektorin fielen unter anderem der Aufbau des Offenen Ganztags- und die Übermittagsbetreuung, damit verbunden die Gründung des Betreuungsvereins, die Gründung des Fördervereins, mehrere bauliche Veränderungen aufgrund wachsender Schülerzahlen, der Einführung des „Gemeinsamen Lernens“ und der Zunahme veränderter Anforderungen in der Grundschule.

In der letzten Zeit durften sich die Kinder noch über einen neuen Schulhof freuen, und alle an der Schule Beteiligten freuen sich auf den Einzug in den in Kürze fertiggestellten Anbau.