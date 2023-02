Nachbarn helfen – Zug startklar

Gute Nachbarschaft ist wertvoll im Leben – das wissen auch die Karnevalisten von BAK und GNG. Seit Jahren schon beteiligen sich Jecken aus Losser und Enschede am Rosensonntagsumzug durch die Gronauer City – und tragen damit einen nicht unerheblichen Anteil zu dessen Attraktivität bei. Aber nicht nur das: So findet der GNG-Wagenbau seit Jahren in Ochtrup statt.

Auf ihre Nachbarn können die Karnevalisten der Gronauer Narrengilde (GNG) bauen – und das in gleich mehrfacher Hinsicht: Was wäre der Karnevalsumzug am Rosensonntag ohne die Beteiligung der Narren der Karnevalsvereinigung De Gaffel Oaskes aus Losser? Aber auch beim Wagenbau gibt es Unterstützung von außerhalb: Schon seit 2010 stehen die GNG-Karnevalswagen in einer Scheune in der Ochtruper Bauerschaft Wester, um dort auf den jährlichen Höhepunkt der Session vorbereitet zu werden. So auch in diesem Jahr: Vorwiegend am Wochenende, aber im Endspurt auch gerne mal unter der Woche, sind die GNG-Aktiven in der Lagerhalle unweit der Landstraße nach Bad Bentheim aktiv, um Prinzen-, Elferrats- oder auch Jugendkarnevalswagen auf Vordermann zu bringen.