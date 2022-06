Nachfrage nach Flugreisen vor Beginn der Sommerferien stark gestiegen

Zwei Jahre lang musste die Reiselust im Zaum gehalten werden, kein Wunder, dass die Nachfrage nach Flugreisen in den Süden bei den Reisebüros jetzt kurz vor Beginn der Sommerferien groß ist. „Wir bekommen derzeit viele Anfragen von Kunden, die noch ganz kurzfristig ‚last minute‘ in den Urlaub starten wollen“, berichtet Tanja Ahlering vom Gronauer Reisebüro Meimberg von heißlaufenden Telefondrähten. Darauf musste die Branche wahrlich lange warten. Und die Büroleiterin kann die Wünsche der meisten Anfragen, die gerne auch per E-Mail gestellt werden, in den meisten Fällen noch befriedigen. „Es geht noch was“, sagt die Touristikexpertin – wenn der Kunde denn flexibel reagiert und nicht darauf pocht, von seinem Lieblingsflughafen in den Urlaub starten zu wollen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch