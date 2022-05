Nacht der lauten Nostalgie

Nostalgie verklärt die Vergangenheit. Das Schwelgen in Erinnerungen, als die Welt noch jung und Entwicklungen neu, frisch und aufregend waren, setzt den kritischen Blick oder das kritische Ohr so manches Mal außer Gefecht. Doch alle Nostalgie half nicht, um den Auftritt von „My Brainbox“ mit Jan Akkerman in positives Licht zu rücken. Ende der 60er-Jahre gehörte der Gitarrist mit der Gruppe Brainbox zu den aufgehenden Sternen am progressiven Blues- und Rockhimmel. Am Dienstagabend beim Auftritt der Nachfolgeband „My Brainbox“ im Rahmen des Jazzfests registrierte man desillusioniert, dass der einst so kreative Musiker nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Und das tut wirklich weh.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch