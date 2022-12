Nähen ist ihre große Leidenschaft

Gronau

Pinguine stehen dicht neben Eulen und Kühen – und zwar im Regal von Irmgard Balzer. Die Gronauerin näht mit Begeisterung Stofftiere und bietet sie für den guten Zweck auf dem Gronauer Weihnachtsmarkt an. Sollte sie einmal nicht das passende Modell im Angebot haben, so nimmt sie die Nachfragen der Kunden oft als Anregung für neue Kreationen an.