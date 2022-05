Narren feiern Frühlingsfest

Närrisches Treiben Ende April? Nach den ausgefallenen Karnevalsumzügen in den vergangenen drei Jahren zog es die Gronauer Narren wieder in die Öffentlichkeit. Auf dem ehemaligen Laga-Gelände überraschten sie viele Passanten mit ihrem Frühlingsfest.

Passanten, die sich am ersten Jazzfest-Samstag ihren Weg über das Laga-Gelände in Richtung Innenstadt bahnten, trauten ihren Augen kaum, als sie sich dem Mathieu-van-Delden-Platz vor dem Rock‘n‘Pop Museum näherten: Hunderte Närrinnen und Narren feierten dort ab zu Party-Hits von „Heut ist so ein schöner Tag“ bis „Kölsche Jung“.