In Epe hat es sich ein Storchenpaar gemütlich gemacht.

Eine Bleibe mit Aussicht auf die Dinkelwiesen, direkt neben dem ersten Haus am Platze: Auch Störche mit Ansprüchen kommen in Epe auf ihre Kosten. Das Wagenrad-Nest an der Mühle wird derzeit von einem zeitweise heftig klappernden Storchenpaar besetzt. Allerdings sind die Vögel ein bisschen fotoscheu: Beide machten ‘nen Abflug, als sich das Teleobjektiv des Fotografen auf sie richtete . . .