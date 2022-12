Netzwerkpflege an vertrautem Ort

Die Schulzeit ist eine der wohl prägendsten Phasen im Leben: Und so wundert es nicht, dass sich gleich beim Betreten des ehemaligen Schulgebäudes diese Vertrautheit einstellt – auch wenn sich einiges verändert hat und man über viele Jahre nicht mehr dagewesen ist. So erging es am Freitagabend sicher den allermeisten Teilnehmern des ersten Ehemaligentreffens am Werner-von-Siemens-Gymnasium – mich als Absolvent des Abi-Jahrgangs 1985 eingeschlossen.

