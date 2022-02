Neubau am alten Standort

Epe

Verschiedene Varianten standen zur Auswahl – doch für die ohne Gegenstimmen gefundene Mehrheitslösung waren sie offensichtlich keine wirkliche Alternativen: Die Schülerinnen und Schüler der Bernhard-Overberg-Schule in Epe können auch während der Abriss- und Neubauphase am Standort Kottker Esch weiter zur Schule gehen. Ein großes Containerdorf an einem alternativen Standort als Übergangsmodell ist vom Tisch.

Von Guido Kratzke