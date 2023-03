Neue Attraktivität für den Dorfkern

Epe

Gronau machte es vor, jetzt folgt Epe: Die Ortskernentwicklung wird im Rahmen eines intensiven Prozesses von Fachplanern und Innenstadtakteuren in Angriff genommen werden und soll in ein dauerhaft angelegtes Zentrenmanagement münden. Am Donnerstagabend war Auftakt im Alten Gasthaus Meyer.