Neue Fenster für das Gronauer Katzenhaus

Gronau

Das Katzenhaus des Tierschutzvereins Gronau am Rande des Gewerbegebietes an der Ochtruper Straße ist alles andere als ein Schmuckstück. Fließendes Wasser bleibt nach wie vor ein Traum, aber am und im Gebäude konnten in den vergangenen Monaten einige Verbesserungen erzielt werden.Jetzt haben sich die engagierten Tierschützer ein neues Ziel gesetzt.

Guido Kratzke