Neue Geschäftsstelle im Euregio-Tower und Jubiläum

Der Vorsitzende des VdK Gronau, Thomas-Michael Wans, freute sich über zwei weitere Ereignisse: „Dass wir im Euregio Tower in der Düppelstraße 3 in Gronau seit dem 1. Januar eine neue Geschäftsstelle gefunden haben und diese von den Besuchern bisher sehr gut angenommen worden ist. Weiterhin ist der VdK Gronau am 24. Januar 75 Jahre alt geworden.“

Der Vorstand stellte für dieses Jahr wieder ein attraktives Programm für die Mitglieder und Freunde des VdK Gronau zusammen.

Die Grußworte hielten Bürgermeister Rainer Doetkotte sowie Hermann Berkemeyer, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Borken-Coesfeld. Einen Gastvortrag hielt Martina Niehoff vom DRK Generationenbüro Gronau-Epe.

„Der VdK setzte sich auch im vergangenen Jahr in vielen Fällen für seine Mitglieder in Widerspruchs- und Klageverfahren erfolgreich ein und engagierte sich zudem effektiv in vielen Bereichen der Sozialpolitik“, erklärte der Vorsitzende die hohe Anerkennung, die der Sozialverband nicht nur bei seinen Mitgliedern, sondern auch in der gesamten Bevölkerung genieße.

Kassierer Horst Kernebeck berichtete den Mitgliedern von einer geordneten Kassenlage und einer ausreichenden Finanzrücklage. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Geehrt wurden für 25-jährige Treue zum VdK Gronau Maria Drillkens, Christel Kleine-Ruse, Ingeborg Koch, Jutta Loeh, Heidemarie Schildkamp, Inge Schmitz, Winfried van Almsick, Heinz van den Berg, Predrag Jovanovic, Hermann Leemreyze, Torsten Radau und Peter Schmelz sowie für 40 Jahre Lina Rogozinski.