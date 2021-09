Neue Kleider für die alte Dame

Die Fridtjof-Nansen-Realschule ist wohl das, was man altehrwürdig nennt. Sie hat eine lange Geschichte, einen guten Ruf und ist in der Stadt fest etabliert. Das erklärt unter anderem, warum sie baulich immer wieder erweitert wurde – in den 1950er-Jahren, in den 60ern schon wieder und dann in den 90ern. Zuletzt wurde die Turnhalle saniert und auf dem Schulhof stehen inzwischen Container als provisorische Unterrichtsräume. Der Nachteil an der Historie ist nämlich, dass fast alle Gebäudeteile mit Schadstoffen belastet sind und dass die Architektur der Altvorderen nicht zu aktuellen pädagogischen Konzepten passt.

