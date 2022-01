Neue Konzepte für den Mittwochsmarkt?

Wer derzeit mittwochs den Wochenmarkt in Gronau sucht, sucht vergeblich. Was ist da los?

Äpfel, Kartoffeln, Paprika und Mandarinen stehen auf dem Einkaufszettel.

Doch die Kundin, die sich am Mittwochmorgen um 9 Uhr auf dem Kurt-Schumacher-Platz einfindet, sieht sich mit gähnender Leere konfrontiert: Kein Obst- und Gemüsestand, keine mobile Brotbude, kein Verkaufsfahrzeug mit Hähnchenschnitzeln und anderem Geflügel, kein Fischstand.

Auch Pommes und Currywurst sucht man vergebens. Nicht einmal ein Blumenstand lockert die Tristesse auf. Der Mittwochsmarkt findet nicht statt. Ohne Ankündigung. Seit Wochen.

Bei der Stadtverwaltung ist das Problem bekannt. „In der kommenden Woche werden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Stadtmarketing und Ordnungsamt mit einem Dienstleister zusammensetzen“, sagt Stadt-Sprecherin Gabi Könemann. Dabei soll erörtert werden, ob und wie der Markt wieder attraktiver gestaltet werden kann.

Nun ist der Januar sicherlich kein besonders verkaufsträchtiger Monat. Für Marktbeschicker muss sich die Teilnahme wirtschaftlich rechnen. Zudem haben sich Beschicker in der Vergangenheit wiederholt über den Standort Kurt-Schumacher-Platz beschwert. Sie wollen wieder in die Neustraße vor die Antoniuskirche, wo es mehr Laufkundschaft gibt. Auch die Einzelhändler dort würden sich das wünschen, profitieren doch beide Seiten von mehr Leben in der Straße und einer attraktiveren Innenstadt. Ob der Markt während der derzeit laufenden Bauarbeiten in einen anderen Abschnitt der Neustraße umziehen kann, wird ebenfalls zu eruieren sein. Letztlich muss die Politik entscheiden, welches Umfeld den Marktbeschickern zur Verfügung gestellt wird – und zu welchen Konditionen.