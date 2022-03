Neue Phase der Innenstadtsanierung

Mit der Sanierung der Gronauer Innenstadt geht es in die nächste Phase: Am Montag (21. März) wird mit dem neuen Bauabschnitt begonnen. Baustellensprechstunden sorgen künftig für mehr Transparenz.

Die Stadtwerke Gronau haben im vergangenen Jahr die Strom-, Wasser-, Gas- und Glasfaserleitungen erneuert und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Darauf folgte das Abwasserwerk Gronau und verlegte ein modifiziertes Mischsystem, also ein Ableitungssystem in der Entwässerungstechnik, bei dem Abwässer als Mischwasser in einer gemeinsamen Leitung abgeführt werden.