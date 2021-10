Neuen Herausforderungen für Innenstadtentwicklung stellen

Es ist nicht der erste Anlauf, aber jetzt gibt es gute Signale. Die Innenstadtentwicklung soll nun im Rahmen eines intensiven Prozesses in Angriff genommen werden und in ein dauerhaft angelegtes Zentrenmanagement münden.

Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Montagabend in der Bürgerhalle zusammen.

Der Anfang ist gemacht – jetzt soll die eigentliche Arbeit beginnen und bereits Mitte nächsten Jahres zu ersten sichtbaren Resultaten führen. Am Montagabend fand in der Bürgerhalle mit rund 100 Teilnehmern die Auftaktveranstaltung zur Innenstadtentwicklung statt. Bürgermeister Rainer Doetkotte begrüßte dabei Katharina Ruhr vom Büro Stadt und Handel, das den Auftrag erhalten hat, den Weg in ein Zentrenmanagement auf den Weg zu bringen.