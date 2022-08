Neuen Vorstand gewählt

Zur gut besuchten Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Gronau hatten sich am vergangenem Donnerstag 75 Mitglieder im Dinkelhof eingefunden. Als Gast war zudem die Kreisheimatpflegerin Christel Höink­ anwesend.

Nach der Abarbeitung der Regularien verlas Truus Dropmann als kommissarische Vorsitzende den Geschäftsbericht für das Jahr 2021. Leider konnten coronabedingt viele Veranstaltungen, insbesondere im erstem Halbjahr, nicht stattfinden. Wichtigstes Ereignis für den Verein war, so Dropmann, der zur Jahresmitte erfolgte Umzug vom Drilandmuseum in die Räume an der Enscheder Straße. Leider ist die Zahl der Vereinsmitglieder wie seit Längerem leicht rückläufig, mit derzeit 518 Mitgliedschaften aber insgesamt noch als gut zu bezeichnen. Die im zweiten Halbjahr stattgefundenen Monatsveranstaltungen waren immer sehr gut angenommen worden. Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden anschließend mit Kurzberichten aus der Trachtengruppe und dem Singkreis ergänzt, heißt es in einem bericht des Vereins.

Umzugskosten verursachen geringes Minus

Schatzmeisterin Cordi Oberrecht berichtete von einer ausgeglichenen Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen. Die Finanzlage ist trotz eines geringen Minus bedingt durch die Umzugskosten im vergangenen Geschäftsjahr, durchaus stabil. Kassenprüferin Waltraud Burkert-Steinacker attestierte anschließend eine fehlerfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands. Dem folgte die Versammlung einstimmig.

Die Kreisheimatpflegerin übernahm danach die Wahl der künftigen Vorstandsmitglieder. Zur ersten Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung daraufhin Cordi Oberrecht, zu ihrem Stellvertreter Eckhard Bohn. Tineke Kroon (Schatzmeisterin) und Sarah Klein (Schriftführerin) ergänzen künftig den geschäftsführenden Vorstand. Edeltraud Brockhoff, Waltraud Burkert-Steinacker, Irmtraud Holzem, Roland F. Schreier und Johanna Schwoch komplettieren als Beisitzer den Gesamtvorstand. Das Amt der Kassenprüfer wurde mit Elke Mönsters und Angelika Sörgel in weibliche Hände gelegt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

In der abschließenden Diskussion wurde insbesondere eine verbesserte Kommunikation zwischen dem Vorstand und den Gruppen und Kreisen des Heimatvereins gefordert. Auch der Wunsch nach der Herausgabe eines planbaren Halbjahresprogramms wurde geäußert. Die Bekanntgabe der Veranstaltungstermine über die Lokalzeitung, auf Facebook und den Schaukasten am Vereinsheim erreiche nicht immer alle Vereinsmitglieder.

Zukünftig sollen langjährige Mitglieder geehrt werden

Seitens des Vorstandes wurde zum Schluss der Mitgliederversammlung die anstehende Anpassung der Satzung an zukünftige Bedürfnisse sowie die Erarbeitung einer Geschäftsordnung hingewiesen. Zudem sollen ab 2023 auch, wie es in vielen anderen Heimatvereinen Tradition ist, langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt werden. Mit dem Hinweis, bereits schon jetzt Ideen für das 100-jährige Vereinsbestehen zu sammeln, endete die Mitgliederversammlung.