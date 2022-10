Neuer Schwingboden in der Halle

Epe

Einen besonderen Tag erlebte der Tennisverein Blau-Weiß Epe am Samstag. Die wunderschön gelegene Tennisanlage in den Bülten war Ziel vieler Mitglieder und deren Gäste. Pünktlich zum Hallen-Saisonstart wurde die Tennishalle freigegeben. In den letzten Monaten hatte die Halle, auch dank finanzieller Unterstützung der Stadt Gronau, einen neuen gelenkschonenden Schwingboden erhalten. Doch bis die Tennisspieler die ersten Bälle schlagen konnten, erlebte der Verein eine aufregende Zeit.

Von Hans Dieter Meyer